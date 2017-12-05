В России обвинили Siemens в нарушении суверенитета из-за жестких требований

В представительстве российского предприятия «Технопромэкспорт» утверждают, что исковые требования немецкой компании Siemens в споре в связи с поставками турбин в незаконно аннексированный Крым способны причинить России вред и составляют угрозу суверенитету страны, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». «Эмбарго Европейского Союза, которое в ходе судебного рассмотрения пытаются исполнить истцы, нарушает суверенитет нашего государства», – сообщил представитель ТПЭ в арбитражном суде Москвы. Более того, он добавил, что действия Siemens не соответствуют законодательному принципу единства экономического пространства и беспрепятственного перемещения товаров на территории России.
Помимо этого, немецкую корпорацию обвиняют в том, что они якобы хотят добиться, чтобы «российские компании, российские суды на территории Российской Федерации соблюдали санкционные требования чужой международной организации – Евросоюза».
Как известно, в июле текущего года компания «Технопромэкспорт» доставила в Крым запрещенную продукцию Siemens. Корпорация, занимающаяся строительством электростанций, пояснила, что турбины были куплены на вторичном рынке.