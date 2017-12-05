В России решили, что журналисты CNN не являются иностранными агентами

Министерство юстиции России приняло решение не включать в перечень иностранных агентов американский телеканал CNN и ряд других средств массовой информации, которые рассматривались в качестве претендентов на включение в него, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». В том числе, отмечается, что в списке иностранных агентов оказалось девять СМИ, среди которых «Голос Америки», «Радио "Свобода» и телеканал «Настоящее время». Более того, в реестре оказались «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба «Радио "Свобода» (Azatliq Radiosi), «Радио "Свободная Европа/Радио Свобода» (PCE/PC), «Сибирь.Реалии» и проект «Фактограф». Всем журналистам СМИ, которые оказались включенными в перечень, будет запрещен проход в Совет Федерации РФ и Госдуму РФ
По словам главы комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрея Климова, дополнение списка иностранными агентами пока не предвидится. В том числе, в реестр не попадет телеканал CNN.
«CNN является компанией, осуществляющей пропаганду, и другие СМИ - не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их ранее упоминал в этом контексте, - также не подпадают под это определение», - отметил сенатор.