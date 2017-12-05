В РФ зафиксировали финансовые нарушения на полтора триллиона рублей

Татьяна Голикова, глава Счетной палаты РФ, провела встречу с Владимиром Путиным и заявила о том, что в стране резко увеличилось количество финансовых нарушений, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По ее словам, в 2016 году общий размер всех финансовых нарушений не превысил 965 миллиардов рублей (3855 нарушений), а в этом году, по итогам одиннадцати месяцев, сумма возросла до 1,556 триллионов рублей (3980 нарушений). При этом Голикова объяснила Путину, что таких цифр не нужно «бояться», по той причине, что в РФ «поменялось все структурно».
«Мы, во-первых, стали на федеральном уровне выстраивать свою работу на предварительный контроль. И такой предварительный контроль позволяет в последующем избегать серьезных финансовых нарушений, серьезных финансовых последствий. Из этой суммы приблизительно две трети – нарушения, которые впоследствии могли бы привести к финансовым нарушениям, и одна треть – финансовые нарушения», - рассказала глава Счетной палаты России.