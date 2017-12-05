Иностранными агентами в РФ признаны девять СМИ

Министерство юстиции России объявило о том, что девять СМИ были признаны в России иноагентами. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу российского министерства, в список были включены не только американские, но и крымские СМИ.
«5 декабря в соответствии с Законом Российской Федерации О средствах массовой информации, решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: Голос Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, Фактограф, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии», - отметили в Минюсте.
Напомним, что несколько дней назад российский президент подписал закон о нормах о СМИ, которые выполняют в РФ функции иностранных агентов. Решение о том, какие СМИ могут быть причислены к иностранным агентам, будут принимать исключительно в Министерстве юстиции. Этот закон стал ответом на действия Соединенных Штатов, которые ранее потребовали от телеканала RT признать себя иностранным агентом.