«Вас надо лечить»: Муждабаев выступил с резким обращением к россиянам

В рамках Форума свободной России, который состоялся в Вильнюсе, украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев выступил перед российскими либералами о лингвистических «маркерах» уважительного отношения к Украине.
«Ряд российских либеральных политических деятелей и публицистов не хотят замечать своего имперства в самих себе, в каких-то мелочах. Я считаю, что если мы хотим лечить Россию от проклятия империи, то нам нужно начать из себя», - сказал Муждабаев, раскрывая тему.
В перечне таких маркеров имперского отношения к Украине, от которых он в самом начале предложил отказаться российским либералам, были просьбы: прекратить говорить «на Украине», так как это «политический предлог»; ставить правильное ударение в слове «украинский»; не использовать дефис при написании первого слова в словосочетании «крымскотатарский народ». Айдер Муждабаев считает, что политический деятель России или публицист не придерживается данных правил, для украинцев – это маркер его неуважительного отношения к Украине в целом. Напомним, ранее Муждабаев резко раскритиковал украинских артистов, выступающих в России.