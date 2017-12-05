Корреспондент британского таблоида The Sun решил проехаться в российский Калининград, где, согласно жеребьевке, 28 июня сборная Англии сыграет матч финальной части Чемпионата мира по футболу со сборной Бельгии. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога Андрея Плахонина.
«Обнаружив некоторое несоответствие между довоенным Кенигсбергом, и сегодняшним заповедником худших образцов советской архитектуры и их обслуживания, - тут я могу подтвердить, поскольку сам видел, - корреспондент обратился за разъяснениями к сопровождавшим его в экскурсии местным жителям», – рассказал Плахонин. По его словам, англичанин был, мягко говоря, шокирован. Оказалось, виной тому, что город далек от европейской цивилизации, сами англичане, которые варварски бомбили Кенигсберг во время Второй мировой войны.
По словам политолога, не стоит даже вспоминать, кто штурмовал и грабил этот город, кто взрывал Замок уже под конец СССР, чтобы не достроить на его месте уродский Дом Советов, приводить разрушенные союзнической авиацией западнонемецкие Кельн или Гамбург в качестве примера. Достаточно увидеть, как восстановили Дрезден в тогда еще советской ГДР. «Если в Калининграде нагажено в парадном, то виновата британская королева. Понятное дело, после ухода Обамы на пенсию, кто ж еще», – резюмировал Плахонин.