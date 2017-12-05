Сборная России будет отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Официально российская сборная не сможет принять участия в Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале следующего года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на rtvi, источник сообщил о том, что «чистые» российские спортсмены могут быть допущены до ОИ, однако им придется соревноваться в нейтральном статусе – без российского флага и гимна, а также в форме, на которой отсутствует российская символика. По информации источника, многие федерации неофициально меняют программу тренировок на облегченную, так как смирились с дисквалификацией сборной с ОИ-2018 из-за допингового скандала. Официальное решение Международного олимпийского комитета будет озвучено сегодня вечером, 5 декабря.
Ранее издание «Советский спорт» ссылалось на инсайдеров и сообщало, что решение о дисквалификации сборной уже давно принято, и руководству МОК остается лишь огласить его 5 декабря. Напомним, что ранее несколько российских спортсменов были лишены наград, завоеванных в Сочи, и пожизненно дисквалифицированы.