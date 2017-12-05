Собчак собирается создать собственную политическую партию

Ксения Собчак, кандидат в президенты России, выступила с заявлением о том, что сразу после президентских выборов она планирует создать собственную правую партию, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь.
По словам телеведущей, она надеется, что президентские выборы в России станут для страны отправной точкой для большого правого движения, и о возрождении такого движения она мечтала уже много лет. «Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах», - заявила Собчак. Ранее во время своей пресс-конференции, посвященной выдвижению на должность президента РФ, Собчак сделала заявление о том, что с точки зрения международного права Крым является украинским.
Позже телеведущая пояснила, что вернуть Крым Украине будет очень сложно, и ситуация с полуостровом является практически неразрешимой, поскольку в случае возвращения Крыма Украине будут «преданы» крымчане, большинство из которых хотели воссоединения с Россией.