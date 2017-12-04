Собчак: Коррупционную систему в России построил Путин, но мне не нравится, когда его лично оскорбляют

Российская журналистка Ксения Собчак, которая также заявила о планах баллотироваться на должность президента страны, в интервью программе Hard Talk на канале ВВС отказалась прямо ответить на вопрос, нужно ли судить ныне действующего главу Кремля Владимира Путина, хотя и заявила, что именно на нем лежит вина за коррупцию в России, передает replyua.net.
«У нас коррумпирована вся система, которую построил Путин. Но мне не нравится, когда люди его лично оскорбляют. Этим же грешит Алексей Навальный. Он приходил на площадь и заявлял: «Посмотрите, у него лицо накачано ботоксом». Я такое не принимаю, не люблю, когда начинают переходить на личности... Меня не интересует его внешний вид, меня беспокоит коррупция», – сказала она. Также ведущий спросил у Собчак, хочет ли она, чтобы Путина судили. «Я хочу, чтобы было проведено судебное разбирательство всех случаев коррупции в России», – ответила политик.
Как известно, россияне будут избирать президента 18 марта 2018 года. По состоянию на сегодняшний день о планах выдвижения заявили Ксения Собчак, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка Екатерина Гордон, российский блогер нигерийского происхождения Самсон Шоладеми, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов.