Историк рассказал, какие регионы первыми отделятся от России

Если произойдет развал России, то первыми от нее отсоединятся или республики Кавказа, или национальные республики в Сибири. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Юрий Гудименко, известный блогер и историк.
«На выход можно прогнозировать Чечню и, возможно, Сибирь. Если мы сравниваем и берем за начало распад СССР, то с чего началось? Украинцы об этом мало помнят, потому что у нас все прошло тихо и без жертв. А вообще распад СССР начался еще с 1985 года, и продолжался столкновениями на межэтнической почве», - считает историк. По его мнению, начиналось все в Якутии, и распад СССР начался не от отделения союзных республик, а именно с российской территории.
Гудименко отметил, что сейчас в РФ точно такая же ситуация, которая наблюдалась в Украине в 2013 году. Однако в то же время историк добавил, что Украину и РФ сравнивать нельзя, поскольку, когда в Украине президент берет власть в руки, - украинцы реагируют, а когда такое происходит в России, там народ отвечает глубокими поклонами.