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Историк рассказал, какие регионы первыми отделятся от России

Историк рассказал, какие регионы первыми отделятся от России
Если произойдет развал России, то первыми от нее отсоединятся или республики Кавказа, или национальные республики в Сибири. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Юрий Гудименко, известный блогер и историк.

«На выход можно прогнозировать Чечню и, возможно, Сибирь. Если мы сравниваем и берем за начало распад СССР, то с чего началось? Украинцы об этом мало помнят, потому что у нас все прошло тихо и без жертв. А вообще распад СССР начался еще с 1985 года, и продолжался столкновениями на межэтнической почве», - считает историк. По его мнению, начиналось все в Якутии, и распад СССР начался не от отделения союзных республик, а именно с российской территории.

Гудименко отметил, что сейчас в РФ точно такая же ситуация, которая наблюдалась в Украине в 2013 году. Однако в то же время историк добавил, что Украину и РФ сравнивать нельзя, поскольку, когда в Украине президент берет власть в руки, - украинцы реагируют, а когда такое происходит в России, там народ отвечает глубокими поклонами.
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