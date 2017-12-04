В МИД России обвинили США в стремлении втянуть Балканы в НАТО

Официальный Вашингтон хочет использовать метод политического давления, чтобы страны Балканского полуострова были «втянуты» в НАТО. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «РИА Новости» заявил руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин. Он считает, что в Вашингтоне основные условия сейчас направляются на то, чтобы «целиком завладеть Западными Балканами и после Черногории втянуть в свою орбиту и другие страны».
По мнению Келина, кроме давления в политическом плане, Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела государств, что является нарушением «Хельсинских принципов».
«Все это мы не спокойно воспринимаем, так как какая-либо волна расширения Североатлантического альянса, тем более, принимая во внимание нынешние непростые отношения, тем более в условиях плохих отношений, которые существуют сейчас, является дополнительным осложняющим фактором для европейской безопасности», - подчеркнул он. Стоит отметить, что в первых числах июня текущего года Черногория официально стала 29-м членом НАТО, и этому не помешала критика Кремля и многочисленные попытки срыва данного процесса.