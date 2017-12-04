Глава СБР грозится подать в суд на Родченкова за клевету

Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов России, заявил о том, что подаст в суд на Григория Родченкова, бывшего главу Московской антидопинговой компании.
Как передает replyua.net со ссылкой на РБК, такое решение было принято в связи с тем, что ранее Родченков заявлял том, что его просили испортить пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко. «Для этого есть Европейский суд по правам человека. Пока мы в меньшей степени думаем над словами господина Родченкова. Сначала нужно защитить спортсменов», - подчеркнул Кравцов. Напомним, что ранее из-за показаний Родченкова были пожизненно дисквалифицированы и лишены олимпийских медалей Сочи несколько спортсменов, в том числе и биатлонисты.
Сочинские награды МОК заберет у Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, которые на Олимпиаде в Сочи завоевали «серебро» в эстафете. У Вилухиной заберут сразу два «серебра» - еще одну медаль она выиграла в личной гонке. Сами спортсменки категорически отрицают употребление допинга. На их защиту встал и личный тренер Вольфганг Пихлер, работавший в то время с российской сборной по биатлону.