В России рассказали о мрачном будущем страны после ухода Путина

В интервью журналистам издания «Апостроф» представитель российской оппозиции Константин Боровой предположил, что после будущего ухода со своей должности нынешнего главы Кремля Владимира Путина система управления страны окажется в состоянии дисбаланса, после чего начнется самая настоящая война за власть, передает replyua.net.
«Если говорить о Путине, то результатом его ухода станет крах сбалансированной управленческой системы, ныне существующей в Кремле. Речь идет о системе распределения функций и системе распределения ответственности», - пояснил Боровой, подчеркнув, что если это все же произойдет, то не удастся избежать войны за сферы влияния.
«Нечто похожее произошло после того, как умер Иосиф Сталин. Тогда среди его соратников началась настоящая война друг против друга, а Лаврентий Берия, один и его самых близких соратников, был попросту расстрелян, так как у него было наибольшее влияние. А затем уже постепенно начался отход от власти тех, кто расстреливал Берию, например, Жуков. Это настоящие, тяжелые, жесткие войны, которые будут в России, если уйдет Путин», - добавил Боровой.