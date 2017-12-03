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Эксперт: власть Путина довела «прогрессивную» часть россиян до того, что им уже все равно за кого голосовать – лишь бы не за Путина

Эксперт: власть Путина довела «прогрессивную» часть россиян до того, что им уже все равно за кого голосовать – лишь бы не за Путина
Как передает replyua.net, известный израильский политический обозреватель Соломон Манн в своем еженедельном блоге пишет о том, что его больше все удивляет рейтинг кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Ведь это та самая Собчак, папа которой грабил Россию и собственноручно открыл Владимиру Путину дорогу к высшей власти в стране, научил обманывать американцев и европейцев, свел с нужными людьми на Западе, научил им нравиться, использовать их слабости и свой шарм.

Манн отмечает, что это та самая Собчак, которая выросла на ворованные отцом деньги в роскоши и считала себя «светской львицей» - эдакой Перис Хилтон с русским акцентом. Та самая Собчак, которая на страницах любимого журнала «Сноб» называла русских «стадом свиней», «кретинами, которые готовы лизать первую задницу», все это не стесняясь в выражениях и еще намного хуже. Ту самую Собчак, которая от души презирает всех россиян и однажды пожелала им всем гибели на «светской» вечеринке за границей.

«До каких еще глубин самонеуважения дойдет русский народ в своем постоянном кидании от одного вождя к другому, от одного идола – к другому? Может однажды надо одуматься и остановить это идолопоклонство и стать наконец-то свободными людьми?», – резюмировал Соломон Манн.
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