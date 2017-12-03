В России разразились угрозами из-за проведенных учений ВМС Украины с американским эсминцем

Франц Клинцевич, занимающий должность заместителя председателя комитета по вопросам обороны Совета Федерации, назвал «провокацией» проведение совместной тренировки украинских Военно-морских сил с американским эсминцем в акватории Черного моря, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». «Мы абсолютно не поддерживаем такие действия. Российская Федерация этот шаг воспринимает, как провокацию со стороны Соединенных Штатов», - сказал Клинцевич, отметив, что такие «игры» приведут к очень серьезным последствиям», так как такая тренировка якобы приводит к нарушению «всех мыслимых и немыслимых» договоренностей с США.
«Речь идет о провокации, так как тем самым США берет в партнеры совершенно безответственное руководство Украины, виновное в войне и этнических чистках в восточном регионе страны»,— добавил сенатор.
Напомним, что ВМС Украины провели в Черном море совместную тренировку с эсминцем из Соединенных Штатов. Со стороны Украины для проведения мероприятий было задействовано два вертолета Ка-27. Данное мероприятие провели для отработки взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО.