В России заявили, что ОБСЕ «не защищает права русскоязычного населения» в Прибалтике и Украине

В российском внешнеполитическом ведомстве предложили провести реформу ОБСЕ в связи с перекосами в работе организации. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, информирует Газета.ру.
«Мы обеспокоены тем, как работают специализированные институты ОБСЕ. Их основная деятельность сконцентрирована в отрасли прав человека и осуществляется применительно к странам к востоку от Вены», — сказал Келин Высокопоставленный чиновник добавил, что на выборы в странах постсоветского пространства Организация направляет 300-400 наблюдателей, в то время как за выборами в странах ЕС обычно наблюдают четыре-пять экспертов.
«Есть еще один пример — представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации. Он не замечает, что в одних странах притесняют журналистов, а в других выискивает под микроскопом, а после этого подает в гипертрофированном виде. От Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств мы все время требуем больше уделять внимания на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике и в Украине», — добавил представитель МИД.