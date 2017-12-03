Эксперт: «Россия пытается извлечь выгоду из конфликта между КНДР и США»

Россия не вмешивается напрямую в конфликт между Северной Кореей и Соединенными Штатами, однако пытается извлечь из этой ситуации максимальную выгоду.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Игорь Семиволос, эксперт-международник. «Россия пытается выступать посредником, брокером. Она хочет навариться, получить дивиденды, не вмешиваясь напрямую. В принципе, Россия автоматически включается в такие проблемы. Она же постоянный член Совета безопасности ООН как никак», - подчеркнул эксперт. По его мнению, нерешенным остается вопрос о поставках ракетных двигателей Пхеньяну, и опять стрелки переводятся на Украину, что может свидетельствовать об активных играх России в Северной Корее, и Москва хочет выжать из этой ситуации максимум пользы для себя.
Напомним, что Герберт Макмастер, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил о том, что угроза начала войны между Северной Кореей и Соединенными Штатами увеличивается с каждым днем.