СМИ: состояние Табакова остается очень тяжелым

Олег Табаков, известный российский режиссер и актер, по-прежнему находится в больнице в очень тяжелом состоянии, однако лечащие врачи отмечают позитивную динамику.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, об этом рассказал источник в медицинских кругах. При этом источник подчеркнул, что в настоящий момент актер находится в сознании, в его палате постоянно «дежурят» родственники и близкие люди. Табакова госпитализировали днем 27 ноября. В справочной уточнили, что информацию о его состоянии смогут предоставить на следующий день. Сообщалось, что у актера диагностировали воспаление легких. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз – сепсис.
Нужно отметить, что еще в начале ноября Табаков перенес хирургическое вмешательство – врачи установили актеру искусственное дыхательное горло. Летом этого года Табакову исполнилось 82 года. Более сорока лет он возглавляет собственный театр. Из-за госпитализации в театре был отменен спектакль с его участием.