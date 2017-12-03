Эксперт пояснил, что сделало Россию главной угрозой для Запада

Александр Хара, эксперт организации «Майдан иностранных дел», высказал мнение о том, что вмешательство в выборы в нескольких государствах, а также военные действия в Сирии и Украине делают Россию главной угрозой для западных стран, передает replyua.net со ссылкой на ZN.ua.
«Даже отторжение части Грузии не привело Путина к прозрению, наоборот — способствовало не только переворачиванию этой страницы, но и более широкому раскрытию окна возможностей. Казалось бы, культивируй стратегическое терпение и вставай с колен, но нет — ощущение безнаказанности и относительной силы засасывает», - отмечает Хара. По его словам, далее последовал раздражитель в виде военных действий в Сирии и Украине, однако последней каплей терпения для Запада было вмешательство РФ в выборы в США в прошлом году.
Эксперт подчеркивает, что Путин слишком увлекся перевооружением армией и укреплением обороны, и он забыл, что гонка вооружений в своем время стала одним из главных факторов упадка экономики Советского Союза и приближения «развала Империи зла». «Хотя рядовые американцы и помещают Россию на шестое место среди главных угроз, команда Трампа по вопросам национальной безопасности определила московский вопрос приоритетным на европейском направлении», - добавил Хара.