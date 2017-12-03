Ховард: «Россия не будет военной силой в Средиземноморье, пока не сократит военное присутствие в Крыму»

Глен Ховард, президент Jamestown Foundation. выступил на международной конференции по морской безопасности в Киеве и заявил о том, что Россия не будет военной силой в Средиземноморье до тех пор, пока имеет военное присутствие на полуострове Крым, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Военно-морская деятельность России в Средиземноморье связана с Крымом. Мы видели, что происходит консолидация военно-морских средств России в Сирии – это стало возможным благодаря аннексии Россией Крыма и создания, собственно, коридора в Крым. Были использованы российские возможности в Крыму», - отметил Ховард. По его словам, Крым и Средиземноморье связаны, и по этой причине РФ не может стать военной силой в этом регионе.
Ховард добавил, что США должны осуществлять давление на РФ, и Военно-морские силы Соединенных Штатов могут сыграть ощутимую роль в Средиземноморском регионе, но для этого необходимо разрабатывать долгосрочную стратегию совместно с Украиной.