Родченков: «Меня просили испортить допинг-пробы украинской биатлонистки»

Григорий Родченков, скандальный экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, заявил о том, что Юрий Нагорных, заместитель министра спорта РФ, перед Олимпийскими играми в Сочи просил его испортить допинг-пробы Виты Семеренко, украинской биатлонистки, но тот отказался.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, Родченков при этом отметил, что не мог испортить пробы по причине того, что при анализе будет заметно, что вещество было не в организме – его просто подсыпали. Джим Уолден, адвокат Родченкова, упоминал Мутко и Нагорных, когда говорил об этом инциденте перед играми в Сочи, но при этом точно не сказал, кто озвучил просьбу испортить пробу. Бывший руководитель МАЛ рассказал, что этим человеком был Нагорных. По его словам, на одном из турниров в Москве, предшествовавших Олимпийским играм в Сочи, замминистра спорта попросил сделать грязным образец Семеренко, чтобы дисквалифицировать ее.
Украинская команда была тогда серьезным конкурентом для российской, выступающей на домашней Олимпиаде в Сочи. По словам Родченкова, в его карьере было немало случаев, когда он признавал чистыми пробы спортсменов, принимавших допинг, но при этом ни разу он не признавал грязными пробы «чистых» спортсменов.