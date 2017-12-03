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Родченков: «Меня просили испортить допинг-пробы украинской биатлонистки»

Родченков: «Меня просили испортить допинг-пробы украинской биатлонистки»
Григорий Родченков, скандальный экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, заявил о том, что Юрий Нагорных, заместитель министра спорта РФ, перед Олимпийскими играми в Сочи просил его испортить допинг-пробы Виты Семеренко, украинской биатлонистки, но тот отказался.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, Родченков при этом отметил, что не мог испортить пробы по причине того, что при анализе будет заметно, что вещество было не в организме – его просто подсыпали. Джим Уолден, адвокат Родченкова, упоминал Мутко и Нагорных, когда говорил об этом инциденте перед играми в Сочи, но при этом точно не сказал, кто озвучил просьбу испортить пробу. Бывший руководитель МАЛ рассказал, что этим человеком был Нагорных. По его словам, на одном из турниров в Москве, предшествовавших Олимпийским играм в Сочи, замминистра спорта попросил сделать грязным образец Семеренко, чтобы дисквалифицировать ее.

Украинская команда была тогда серьезным конкурентом для российской, выступающей на домашней Олимпиаде в Сочи. По словам Родченкова, в его карьере было немало случаев, когда он признавал чистыми пробы спортсменов, принимавших допинг, но при этом ни разу он не признавал грязными пробы «чистых» спортсменов.
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