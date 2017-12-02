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Лавров «похоронил» НАТО: «Альянс утратил смысл своего существования»

Лавров «похоронил» НАТО: «Альянс утратил смысл своего существования»Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров, во время поездки в Минск, на одном из телеканалов Беларуси, отвечая на вопрос, можно ли считать ОДКБ противовесом и альтернативой НАТО, заявил, что у этого ведомства задачи несколько иные, а вот Североатлантический Альянс себя уже изжил.

Как информирует replyua.net, глава МИД России заявил: «Альянс существует уже искусственно. По исчезновению СССР, после того, как исчез Варшавский договор, Североатлантический Альянс утратил смысл своего существования. И, в первую очередь, наши коллеги из США поддерживали военно-политический блок НАТО в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу».

Также Лавров отметил: «На протяжении достаточно длительного времени, почти десять лет Альянс сохранял «смысл своего единения» на теме Афганистана. Однако когда это работать перестало как «тема, которая объединяет», «то нужно было еще что-то придумать». «И вот, Россия подвернулась как страна, отстаивающая свои интересы в тесном взаимодействии со своими союзниками на пространстве, которое нам всем исторически принадлежит», - подчеркнул он.
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