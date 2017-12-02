Лавров «похоронил» НАТО: «Альянс утратил смысл своего существования»

Как информирует replyua.net, глава МИД России заявил: «Альянс существует уже искусственно. По исчезновению СССР, после того, как исчез Варшавский договор, Североатлантический Альянс утратил смысл своего существования. И, в первую очередь, наши коллеги из США поддерживали военно-политический блок НАТО в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу».
Также Лавров отметил: «На протяжении достаточно длительного времени, почти десять лет Альянс сохранял «смысл своего единения» на теме Афганистана. Однако когда это работать перестало как «тема, которая объединяет», «то нужно было еще что-то придумать». «И вот, Россия подвернулась как страна, отстаивающая свои интересы в тесном взаимодействии со своими союзниками на пространстве, которое нам всем исторически принадлежит», - подчеркнул он.