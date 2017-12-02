Мало денег: в РФ прекратили разработку нового ядерного оружия

В сообщении, в частности, отмечается, что порядка одного года тому назад были проведены первые успешные испытания ракеты для БЖРК, получившей название «Баргузин». Президент России Владимир Путин должен был получить доклад о перспективах развертывания проекта в начале текущего года. По всем ожиданиям, такие поезда могли стоять на вооружении вплоть до 2040 года. В сообщении, в частности, говорится: «Увы, в конце 2017 года стало известно, что этот самый «Баргузин» отходит в долгосрочный отстой на запасные пути, так и не став полноценным боевым железнодорожным комплексом. Хотя об этом пока никто официально не объявлял».
По сообщению издания, если смотреть на вещи реально, то создать российский боевой железнодорожный ракетный комплекс, который бы превосходил спроектированный в СССР вариант, более чем возможно, однако «вероятней всего, дело в финансировании». В статье также отмечается: «В нынешних экономических условиях начинать строительство еще одной весьма дорогой ракетно-ядерной системы было бы неразумно».