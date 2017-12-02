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Россия запустила в космос военный спутник

Россия запустила в космос военный спутникВ Архангельской области Российской Федерации с космодрома Плесецк был успешно осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», на борту которого находился военный спутник. Как информирует replyua.net, информацию об этом обнародовали в Роскосмосе.

В частности, в сообщении отмечается: «В штатном режиме прошли старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту. Вскоре после старта, через три минуты, ракета-носитель «Союз-2.1б» была взята средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова на сопровождение». В сообщении также утверждается, что космический аппарат был успешно выведен на расчетную орбиту. С ним была установлена и поддерживается качественная телеметрическая связь. Нормально функционируют и бортовые системы космического аппарата. Примечательно, что после того, как космический аппарат был принят на управление, ему был присвоен порядковый номер Космос-2524.



Стоит также отметить, что это уже четвертый запуск в космос ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году.
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