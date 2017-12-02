Третья российская империя: журналист раскрыл основные стратегические цели Путина в Украине

Россия не изменила своих стратегических целей в Украине, но пытается найти для их реализации новые подходы. Как передает replyua.net, об этом в своей статье для одного из интернет-изданий написал журналист Сергей Немырич.
«Стратегия России по отношению к Украине остается неизменной – это полное подчинение нашей страны ее политике, так как без этого создание «третьей российской империи» является нереальным. Поняв, что прямым подрывом, дополненном военной агрессией, пока не удалось достичь своей цели, а интеграция квазиобразований в Донбассе в состав Украины на российских условиях становится все более призрачной, в Кремле начали активно искать новые подходы», - говорится в материале. В то же время, Немырич пояснил, как возникла идея «русского мира».
«Как раз этим можно пояснить такие, на первый взгляд, экзотические идеи, как «новейшая Малороссия», о которой начали говорить на землях, так же относящимся к Малороссии, как и штат Джорджия — к дружественной нам кавказской стране. Их вбросили в информационное пространство в июле текущего года, и несмотря на прогнозируемый отказ, это дело все еще живет», - подчеркнул журналист.