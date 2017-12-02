В Центробанке отказались печатать купюры с изображением Путина

Российский Центральный банк не станет печатать купюры, на которых изображен глава Кремля Владимир Путин. Как передает replyua.net, такую информацию вчера, 1декабря, распространили журналисты РБК со ссылкой на письмо Центробанка. «В соответствии со сложившейся традицией, на банкнотах Банка России не используют изображения действующих политических и общественных деятелей Российской Федерации», – отмечается в тексте ответа Центробанка руководителю ассоциации «Аванти» Рахману Янсукову.
Он озвучил инициативу о проведении лимитированного выпуска памятной банкноты номиналом 10 тысяч рублей, посвященный деятельности Путина. Янсуков считает, что «инициатива неизбежно повысила бы ценность российской валюты, ведь авторитет Владимира Путина признается и в России, и за ее пределами». В разработке дизайна российской валюты принимают участие художники Центробанка и «Гознака». Последние несколько десятков лет на новых банкнотах принято изображать так называемую городскую серию – символы городов РФ.
Отметим, что 12 октября Центральный банк РФ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 рублей с изображением достопримечательностей оккупированного Севастополя.