СМИ: после победы Трампа РФ вела тайные переговоры с США

После того, как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, российская сторона вела переговоры с США касательно отмены санкций. Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, об этом говорится в секретных документах.
Агентство сообщает, что сторонники американо-российского плана по созданию ядерных реакторов на Ближнем Востоке делали ставку на советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майкла Флинна. Согласно данным, именно Флинн должен был реализовать такую задумку, и российская сторона планировала после победы Трампа сделать так, чтобы российская компания «Объединенные машиностроительные заводы» участвовала в проекте. Как известно, эта компания ранее попала под санкции.
Более того, сделка предлагалась и Украине – США хотели помочь компании «Турбоатом» подписать контракт на 45 миллионов долларов, который подразумевал производств турбин для реакторов в странах Ближнего Востока. В обмен на этот контракт Украина должна была согласиться на отмену антироссийских санкций.