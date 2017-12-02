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СМИ сообщили о тайных переговорах США с Россией после победы Трампа

СМИ сообщили о тайных переговорах США с Россией после победы Трампа
После того, как Дональд Трамп в прошлом году стал победителем президентских выборов в США, Москва и Вашингтон провели тайные переговоры о возможности отмены антироссийских санкций, передает replyua.net со ссылкой на Reuters. В том числе, отмечается, что сторонниками американо-российского плана по созданию ядерных реакторов на Ближнем Востоке основная ставка была сделана на советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майкла Флинна, так как именно он должен был реализовать план.

Более того, ожидалось, что после победы Трампа участником проекта станет российская корпорация ОАО ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»), по отношению к которой были введены санкции. В свою очередь, Украине тоже поступало предложение о «выгодной сделке».

Соединенные Штаты хотели посодействовать украинской компании «Турбоатом» в получении контракта на 45 млн долларов на производство турбин для реакторов в Саудовской Аравии и в ряде других ближневосточных стран. Киев же в ответ на это должен был согласиться на снятие санкций против России.
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