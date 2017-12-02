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«В Украину» или «На Украину»: гражданин РФ резко осадил сторонников Путина

«В Украину» или «На Украину»: гражданин РФ резко осадил сторонников Путина
На своей странице в соцсети Facebook российский оппозиционный журналист Александр Тверской, известный своей проукраинской позицией, опубликовал «правильный» краткий русско-украинский разговорник. Как передает replyua.net, в нем можно узнать, каким образом необходимо называть своими именами те или иные вещи в связи с тем, что российские пропагандистские СМИ распространяют фейковую информацию и идеологию «русского мира».

В том числе, Тверской привел примеры того, как нужно правильно понимать пропагандистские штампы Кремля и сторонников российского президента Владимира Путина, начиная с соответствующего употребления предлога в сочетании со словом «Украина» и заканчивая советами о том, как на Донбассе нужно правильно воевать.

«Как правильно: «в» Украину или «на» Украину? Правильно: «из» Украины. Как правильно: «Порошенко» или «Саакашвили»? Правильно: Путиным займитесь. Как правильно: «Крымнаш» или «всё не так однозначно»? Правильно: Крым - Украина. Как правильно: «ополченцы» или «сепаратисты»? Правильно: российские оккупанты», - написал журналист.
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