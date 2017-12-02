Активист: «Вне зависимости от риторики Путина, исход выборов уже известен»

Дмитрий Снегирев, сопредседатель инициативы «Права справа» и известный общественный активист, прокомментировал президентские выборы в России, которые пройдут в марте следующего года.
Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке активист написал о том, что президентские выборы в РФ становятся театральным актом. «Выборы в РФ – это скорее условное явление, чем реальное волеизъявление россиян. Это скорее театральный акт, чем проявление демократии. У Путина пока нет реального конкурента. Поэтому независимо от того, будет ли Путин использовать риторику о событиях на востоке Украины, результат выборов известен заранее», - пишет Снегирев.
По его словам, сами россияне вбрасывают тезис о том, что якобы ситуацию в Украине нельзя обсуждать до выборов в РФ, и это делается только с одной целью – чтобы затянуть переговорный процесс. Напомним, что Путин не делал официального заявления о намерении баллотироваться еще на один срок. О своем участии в выборах ранее заявили Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Борис Титов, Екатерина Гордон и Геннадий Зюганов.