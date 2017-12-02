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Жириновский: «Если начнется обсуждение о вступлении Украины в НАТО, войска РФ встанут на немецкой границе»

Жириновский: «Если начнется обсуждение о вступлении Украины в НАТО, войска РФ встанут на немецкой границе»
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, заявил о том, что в случае начала переговоров о вступлении Украины в Североатлантический альянс, войска России сразу встанут на границе Германии.

Как передает replyua.net, такое заявление от российского политика прозвучало в эфире телеканала Россия 1. «Мы никогда не позволим, чтобы НАТО стояло у наших границ… Прибалтика была ошибкой, больше этой ошибки не будет, и в НАТО об этом знают. Они заранее говорят – Украина не готова, Грузия не готова», - подчеркнул лидер ЛДПР. По его словам, в случае подобных обсуждений русские танки подойдут к границе Германии, а уже через пару часов «возьмут Лондон, Париж, Вену и Берлин».

Жириновский пообещал войскам НАТО, что не даст «топтать русскую землю», а также напомнил о том, что в свое время страны Балтии, Польша и Финляндия незаконно вышли из состава Российской империи, а Украина – из состава СССР. Напомним, что Жириновский будет в шестой раз баллотироваться на пост президента РФ в марте следующего года.
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