В Крыму «суд» принял решение о домашнем аресте украинского активиста Балуха

Судьи Раздольненского «суда» в оккупированном РФ Крыму приняли решение об изменении меры пресечению фермеру и украинскому активисту Владимиру Балуху с его содержания в следственном изоляторе на домашний арест. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал журналист Антон Наумлюк. По его словам, на подобной мере пресечения настаивала сторона обвинения, в то время, как защита Балуха просила, чтобы ему назначили подписку о невыезде.
«Это дело совершенно незаконно сфальсифицировали. Я не могу понять основания, на котором я здесь нахожусь, в то время, как наказания заслужили все те, кто незаконным образом продлил мне срок заключения. И судьи, и прокуроры. Буду надеяться, что я доживу, когда их будут наказывать за все преступления», – приводит цитату Наумлюк Балуха.
4 августа текущего года в «суде» Крыма приговорили Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного заключения за якобы противоправное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Свою вину активист отрицал.