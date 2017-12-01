Бывший советник Трампа обвиняется в даче ложных показаний о связях с Россией

Майкл Флинн, ранее занимавший должность советника администрации американского президента, обвиняется в предоставлении намеренно неправдивой информации сотрудникам Федерального бюро расследования относительно его контактов с российскими представителями. Как передает replyua.net, соответствующее заявление сделал специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который занимается расследованием дела о возможности вмешательстве Российской Федерации в выборы главы Белого дома в прошлом году.
Согласно информации Мюллера, в январе текущего года Флинн «добровольно и преднамеренно озвучил фактически ложные, придуманные и мошеннические заявления и объяснения» агентам ФБР, касающиеся встречи с на то время российским послом в США Сергеем Кисляком.
Следствие утверждает, что Флинн рассказал неправду на предмет того, что 29 декабря 2016 года он якобы не просил российские власти «не способствовать эскалации ситуации в ответ на санкции, которые в тот же день США ввели против России». Более того, Мюллер не сообщил о еще одном разговоре 22 декабря с послом России, в котором он просил Кисляка перенести или отменить голосование в СБ ООН.