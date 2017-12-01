Журналистов СМИ США хотят лишить возможности посещения Госдумы России

В российской Государственной думе хотят принять решение о запрете посещения нижней палаты представителям американских средств массовой информации. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление сегодня, 1 декабря, озвучила Ольга Севастьянова, возглавляющая комитет по регламенту и контролю Госдумы. Соответствующий проект постановления будет обсужден в комитете по регламенту 4 декабря, 5 декабря его рассмотрит совет Госдумы, а 6 декабря его вынесут на пленарное заседание нижней палаты.
По состоянию на сегодняшний день все журналисты из зарубежных стран должны получать соответствующую аккредитацию в российском Министерстве иностранных дел. Севастьянова подчеркнула, что решение начнет действовать сразу после его принятия. Со слов парламентария, данные меры стали ответом Москвы на лишение журналистов RT аккредитации в американском Конгрессе.
Вчера появилась информация, что у российского пропагандистского канала Russia Today забрали аккредитацию в Конгрессе США. Письмо соответствующего содержания от Галереи корреспондентов радио и ТВ Конгресса США направили на имя руководителя информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.