Россия опозорилась на жеребьевке ЧМ – 2018

жеребьевки мирового футбольного первенства 2018 года, передает replyua.net. Отмечается, что журналисту Эйстейну Богену отказали в предоставлении аккредитации по инициативе Федеральной службы безопасности. И это при том, что сотрудник данного СМИ освещает события в России продолжительное время.
«Вряд ли когда-то нечто подобное происходило за всю историю ФИФА. Средство массовой информации, которое имеет право освещать чемпионат мира, было лишено аккредитации страной-хозяйкой турнира. Кто еще в черном списке Путина? Возможно, только те СМИ, которые не подвергали критике в своих эфирах Россию, и будут приглашены для освещения матчей», – цитирует слова Богена Чемпионат.com. Следует отметить, что жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Церемония начнется в 17:00 по киевскому времени.
Ранее в Интернете болельщики весьма иронически отреагировали на планы российского президента принять участие в церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу.