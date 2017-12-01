Невиданное ранее наказание: стали известны планы США по нанесению мощнейшего удара по РФ

Сотрудниками спецслужб Российской Федерации была зафиксирована ранее невиданная активность американской финансовой разведки в европейских странах и в ряже других государств мира, которая имеет самое непосредственное отношение к введению нового списка антироссийских санкций. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты «Росблата» со ссылкой на свои источники. В том числе, речь идет о нескольких десятках тысяч российских граждан, прежде всего, сотрудниках компаний государственной формы собственности, их близких и дальних родственниках. Власти Соединенных Штатов интересуются информацией о наличии у них счетов, недвижимости и любых других активов.
Подобная деятельность американской финансовой разведки непосредственным образом связана с расследованием ФБР и подготовкой Сенатом доклада о вмешательстве Кремля в прошлогодние выборы в Соединенных Штатах. Предполагается, что эту работу закончат до конца текущего года, а первые итоги расследования будут опубликованы в феврале 2018 года.
Вместе с тем, ожидается оглашение нового перечня граждан России, в отношении которых вводятся санкции.