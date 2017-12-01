Выборы президента России: Путин дал неожиданные указания

Российские местные власти получили задание из Кремля провести выборы президента страны, намеченные на 2018 год, «без нарушений и скандалов». Как передает replyua.net, такую информацию, сославшись на сведения федеральных чиновников, сообщили журналисты «РБК». Собеседники издания подчеркнули, что подобную установку дали полпредствам, силовым структурам, губернаторам, главам региональных избирательных комиссий. «Эта задача была поставлена непосредственно российским президентом Владимиром Путиным», - подчеркнул один из чиновников федерального уровня.
Вместе с тем, отмечается, что в Кремле поставили три основные задачи – избирательный процесс должен быть открытым, легитимным и без скандалов. «Если технологи будут незаконными, их нужно пресекать, а виновных жестко наказывать. В случае, если будут признаки, что «кто-то хочет нагнать результат», то с такими будут «безжалостно расставаться», – рассказал еще один федеральный чиновник.
Как напомнили источники издания, после единого дня голосования в РФ 10 сентября 2017 года правоохранители возбудили ряд уголовных производств, имеющих отношение к нарушениям на выборах.