Эксперт: «У Путина имеется глобальная стратегия, и это не только Украина»

У Владимира Путина, президента РФ, имеется глобальная стратегия, суть которой заключается в том, чтобы пересмотреть существующий статус международных отношений и продвинуть на ступень выше Россию.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова. «Для этого необходимо выдавить Штаты из Европы, Европу попытаться раздробить и привести отношения с ними на двустороннюю основу тогда, когда Россия будет иметь больший вес», - считает эксперт.
Сунгуровский отметил, что российский президент нарушил нормы международного порядка, но ответа на свои действия так и не получил, и уже все поняли, что международного порядка больше не существует, и международные институты безопасности не могут ответить Путину, а это именно то, к чему стремится российский глава. По его словам, чтобы украинцы смогли отстоять суверенитет, Украине нужно наладить тесные отношения со всеми государствами, которые дорожат международным порядком.