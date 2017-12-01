Песков: «Власти США хотят рассорить Путина с бизнес-элитой»

Власти Соединенных Штатов хотят рассорить представителей российской бизнес-элиты с Владимиром Путиным, президентом РФ. Как информирует replyua.net с ссылкой на РБК, такое заявление прозвучало от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента. «Уверены, что так дело и обстоит», - заявил Песков.
По мнению пресс-секретаря, это продуманные действия, и они напрямую связаны с президентскими выборами, которые пройдут в России в марте следующего года. Песков добавил, что в Кремле не знают о том, чтобы кто-то из представителей российской бизнес-элиты обвинял окружение президента и лично Путина в расширении введенных Западом санкций. При этом пресс-секретарь добавил, что Кремль всегда готов к конструктивным переговорам с представителями российского бизнеса.
Напомним, что накануне СМИ сообщали о том, что новые санкции со стороны США вызвали беспокойство среди представителей российской бизнес-элиты, а связь бизнесменов с Путиным приведет к тому, что все эти бизнесмены попадут в черные списки американского правительства, и эти списки обнародуют в начале следующего года.