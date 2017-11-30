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СМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

СМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблукахВ ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который начался сегодня, 30 ноября в Минске, представители прессы заметили, что российский президент Владимир Путин прибыл к Лукашенко на высоких каблуках, о чем информирует By24.org. Как отмечает replyua.net, по данным издания, российскому лидеру было непросто передвигаться, обувшись в такую обувь.

В это же время отмечается, что казус с президентом России произошел во Дворце Независимости, где его встречал коллега из Беларуси Александр Лукашенко. На этот раз журналисты были поставлены по бокам от красной ковровой дорожки, по которой входили в здание главы государств.



В момент, когда появился российский лидер Путин Владимир Владимирович, на его походку все обратили внимание. Также не без акцентирования внимания остались и каблуки на обуви, в которой был президент России. Издание отмечает: «Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с определенными затруднениями, которые нельзя было не заметить. Это нельзя списать даже на 65-летний возраст политика. Это можно было объяснить, взглянув на ноги президента: российский лидер был обут в ботинки, высота каблуков на которых составляла примерно 8-10 сантиметров».
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