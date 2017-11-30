Хотят поссорить Путина с элитой: Песков предъявил США громкое обвинение

Российские власти считают, что Соединенные Штаты Америки, введя санкции против российских компаний, намерены посеять вражду между главой Кремля Владимиром Путиным и представителями деловых кругов этой страны, передает replyua.net со ссылкой на РБК. В том числе, обвинение подобного характера в адрес Вашингтона было озвучено пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым. «Мы уверены, что дело обстоит именно так», - пояснил высокопоставленный чиновник. В то же самое время, Песков убежден и в том, что усилия американских властей активизируются из-за будущих выборов российского лидера, которые намечены на март следующего года.
Чиновник Кремля в то же время отметил, у него нет никакой информации о том, чтобы кто-то из представителей российской бизнес-элиты обвинял Владимира Путина в том, что страны Запада расширили ранее введенные санкции.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что Соединенные Штаты намерены применять санкции в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют в проведении сделок в интересах россиян, которые уже находятся под американскими санкциями.