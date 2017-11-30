Политолог: «эфэсбешник» получил свои звезды, а хозяин завода ждет на работу нового гастарбайтера из Украины

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В России говорят, что задержали агента СБУ под псевдонимом «Серж», который занимался шпионажем в РФ. Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политолог Андрей Плахонин, уже можно ожидать «цунами» восхищенных гуманностью ФСБ комментариев, мол, задержали украинского шпиона, но не стали судить – просто выдворили «бандеровца» из страны на Родину, поскольку он не успел причинить безопасности России какой-либо вред.По словам политолога, Сергей Сотников, вчера еще рабочий из Херсона, один из сотен тысяч украинских гастрабайтеров, которые то ли от незнания языков, то ли просто по инерции предпочли податься на чужбину за длинным рублем, а не за полновесным евро. Как результат, в ходе очередной децимации украинских заробитчан, российские спецслужбы в этот раз выбрали в шпионы его. По версии следствия, озвученной СМИ, сотрудник СБУ завербовал Сергея накануне поездки, присвоил ему мудреный, чтоб никто не догадался, псевдоним Серж, и отправил с заданием собирать секретную информацию про Тольяттинский судоремонтный завод. Одна незадача у следствия, Тольяттинский судоремонтный, как на постсоветском в последние четверть века часто случалось, пошел по рукам, и вместо страшно секретных оборонных заказов восстанавливает маломерные проржавевшие речные суда, а еще, от недостатка заказов, производит автозапчасти по мелочам.Политолог отметил, все смахивает на то, что предприятием такого уровня целый отдел в СБУ занимается, и еще один – в ЦРУ. «Представил себе разговор местного «эфэсбешника» с владельцем завода у губернатора: «Идиот, если ты всех хохлов распугаешь, кто ж работать-то будет? Ты, что ли, с пивным пузом форму снимешь, и к станку пойдешь?» В общем, хотя бы в этом случае обошлось без приговора, повезло, в общем-то говоря. Так что, никакого гуманизма ФСБ в этом деле не наблюдается. Налицо компромисс – эфэсбешник получил свои звезды, хозяин завода ждет на работу нового хохла-лопуха», – резюмировал Плахонин.