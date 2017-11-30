Анонсирована новая встреча Волкера и Суркова по Украине

В начале следующего года состоится очередной раунд переговоров между специальным представителем американского Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и помощником российского президента Владиславом Сурковым, передает replyua.net. «Судя по всему, это состоится уже в новом году. Надеюсь, что в начале 2018 года», - завил Сурков в интервью журналистам ТАСС. Более того, высокопоставленный чиновник добавил, что у них с Волкером «отличное взаимопонимание», хотя он отказался конкретно дать оценку работе своего собеседника.
«Это не мое дело давать какие-то оценки. Могу только сказать, что отношусь с большим уважением и к Курту, и к выдающейся нации, представителем которой он является на переговорах», - заключил Сурков.
Следует напомнить, что последняя встреча Волкера и Суркова экспертами была оценена, как провальная, так ка в вопросе миротворческой миссии на Донбассе стороны вернулись к состоянию двухмесячной давности. Кроме того, отмечается, что после недавнего раунда переговоров Волкер в определенной степени изменил свою точку зрения о ситуации на оккупированных территориях.