Блогер: «Психически нормальных людей в окружении Путина не осталось»

Слава Рабинович, известный российский блогер и финансист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что у него состоялся разговор с человеком, приближенным к Кремлю, который работает психиатром, и он заявил, что в окружении Владимира Путина не осталось ни одного психически здорового человека, информирует replyua.net.
«Вообще-то примерно то же самое видно невооруженным взглядом, даже если ты не приближенный к Кремлю и не психиатр. Просто еще одно подтверждение, как говорится, прямо из палаты. Интересно, а чем это все закончится? Хорошо бы отойти на безопасное расстояние, да ведь мир стал таким маленьким… В других странах для таких пациентов работают механизмы импичмента, выборов, свободных СМИ и так далее. А тут шайка сумасшедших захватила самолет и заперлась в кабине», - отмечает блогер.
По его словам, у этих людей в заложниках находятся 120 миллионов человек, но 25 миллионов все-таки хотя выйти из этого «самолета», но нет парашютов и заблокированы двери. По словам Рабиновича, ему даже думать не хочется, что «они направят самолет».