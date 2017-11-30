Блогер: Россия уверенно идет на дно

Блогер Злой одессит пишет, что в российской столице Москве сосредоточено не менее восьми процентов всего населения этой страны, а также большая часть капитала, передает replyua.net. Однако, отмечает эксперт, одна Москва – это, безусловно, не вся Россия, поэтому нужно посмотреть, в каком состоянии находятся регионы. А там, мягко говоря, ситуация очень невеселая.
«В частности, по состоянию на сегодняшний день, общий государственный долг регионов РФ уверенно приближается к 2,5 трлн рублей, а к началу следующего года он превысит данный показатель. В то же время, 47 субъектов российской федерации близки к объявлению дефолта. Например, у 16 регионов процветающего сверхгосударства 85% годового бюджета уходит на оплату обязательств по задолженности, у 31 субъекта более 50%. Критическим же показателем подобных долговых обязательств является значение в 30%», - написал блогер.
Он добавил, что когда разговор идет об успехах экономики России, её росте и других рассказах про величие и вставание с колен, остаётся сказать: если отъехать километров на 20-30 от Москва-сити, то можно увидеть своё величие во всей красе.