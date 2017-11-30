Медики рассказали о состоянии актера Табакова

Московские врачи заявили о том, что Олег Табаков, российский актер, по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако за последние сутки наметилась позитивная динамика в лечении.
Как информирует replyua.net со ссылкй на Интерфакс, врачи подчеркнули, что актеру диагностировали трахеостому, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Олег Табаков по-прежнему находится в реанимации. Его состояние стабильное, но тяжелое, однако есть некоторые признаки улучшения», - пояснил источник. О госпитализации актера СМИ сообщили 27 ноября. В тот же день в театре актера был отменен спектакль с его участием.
Старший сын Антон заявил изданию РБК, что у Олега Табакова после обследования диагностировали воспаление легких. Актерская карьера Табакова продолжается уже 60 лет. В 1977 году артист организовал собственный театр, и он руководит им уже на протяжении сорока лет. На счету Табакова – около 120 ролей в кино.