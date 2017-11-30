Путин окончательно развенчал интригу

Как передает replyua.net, президент РФ Владимир Путин объявил о «новых мерах по улучшению демографии и социальной поддержки семей». Простым языком - о предоставлении финансовой поддержки семьям, в которых родился первенец, в размере около 10,5 тыс. рублей, это около 4,5 тысяч гривен в месяц до достижения ребенком 1,5-годичного возраста. Цена вопроса для федерального бюджета РФ – около 145 млрд рублей на три года.
Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский дипломат Вадим Трюхапн, эта инициатива свидетельствует о том, что никакой интриги в России уже нет. Путин «идет в президенты» снова и сомнений в том, что он останется президентом нет никаких. Ведь серьезных соперников на горизонте не видно – так называемые старожилы, которые представляют «ручную» оппозицию и Ксения Собчак, которая идет, скорее всего, для поднятия явки, агитации «против всех» и подготовки основы для будущего похода в Государственную Думу. Это надо учитывать и от этого отталкиваться.
«Есть все такие одно «но». Эта инициатива по своей сути – это свидетельство неуверенности Владимира Путина в собственном рейтинге и собственном электорате. Ведь, если бы он был уверен, то не предъявлял бы инициатив, которые носят откровенно социально-популистский характер, а шел спокойно и солидно, без каких-либо проджектов в риторике и заигрываний с собственным народом. И это тоже надо учитывать и от этого отталкиваться», – резюмировал дипломат.