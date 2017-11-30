В МИД России прозвучало еще одно громкое заявление по Крыму

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил о том, что вопрос законности присоединения полуострова Крым к РФ уже закрыт окончательно, поскольку референдум был демократическим и свободным, сообщает replyua.net со ссылкой на итальянское издание Libero.
В интервью итальянским СМИ глава МИД подчеркнул, что Россия больше не будет возвращаться к вопросу о принадлежности Крыма. «Тема закрыта раз и навсегда. Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания», - подчеркнул министр. Также он добавил, что в Крыму было реализовано право на самоопределение, и референдум был единственным возможным способом защиты интересов народа полуострова перед «разгулом национальных и радикальных элементов Украины».
«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны», - подчеркнул Сергей Лавров. Крым был аннексирован Россией весной 2014 года.