В МИД РФ сравнили действия Трампа с курсом Обамы

Политический курс нынешнего американского президента Дональда Трампа не имеет существенных отличий от курса, проводимого бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью итальянским журналистам озвучил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил, что ряд конкретных действий властей США сегодня носят инерционный характер.
«Кроме того, с подачи антироссийского лобби в Вашингтоне предпринимаются все новые недружественные шаги в различных областях», – подчеркнул российский министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что продолжается расширение односторонних санкций, проводятся глобальные противоракетные планы, а также идет наращивается венный контингент НАТО и США около российских границ.
Лавров убежден, что «на волне русофобской истерии приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В связи с этим российский министр считает, что в ближайшее время не стоит надеться на улучшение российско-американских отношений.