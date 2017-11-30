В Кремле озвучили новое заявление о миротворцах на Донбассе

Российская Федерация согласна на введение на оккупированные территории Донбасса миротворческого контингента лишь для того, чтобы охранять силы ОБСЕ. Кроме того, ввести их можно лишь после завершения разведения сил. Как передает replyua.net, об этом в беседе с журналистами итальянского издания «Libero» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наше предложение заключается в том, что силы ООН должны гарантировать только безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут находиться в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта исходя из мандата согласно Минским договоренностям. Миротворцы ООН войдут в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. При этом согласовать вопрос размещения миротворцев нужно как с украинскими властями в Киеве, так и с представителями Донецка и Луганска», - поясни дипломат.
«В то же время, основой урегулирования продолжают оставаться Минские договоренности, сохраняются все действующие переговорные площадки – минская Контактная группа и «нормандский формат», - сказал он.